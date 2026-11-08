行星科学家萨曼莎·吉尔伯特-贾尼谢维奇开发了一种计算机模型，可在没有生命的条件下再现地球或其他岩质行星的演化。Space.com报道，这一工具旨在帮助天文学家区分可能存在生命的行星与适宜居住但没有生命的世界。

生物体能够通过生物化学过程产生气体，从而改变行星的大气成分。同时，其中一些气体也可以在没有生命参与的情况下通过地质过程产生。因此，仅在大气中探测到某些气体，不足以证实遥远行星上存在生命。

无生命行星模型

吉尔伯特-贾尼谢维奇在华盛顿大学攻读研究生期间开展了这项研究，她扩展了行星科学家罗里·巴恩斯此前创建的模型。早期版本描述了行星的核心、地幔和地壳，而新版本还考虑了其表面和大气。

该模型模拟了岩质行星的19项与生命无关的特征。具体而言，它考虑了行星从其恒星获得的热量、热量和化学物质从核心向表面的输送，以及气体从行星内部释放的过程。

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作为其中一种情景，研究人员模拟了一颗从未出现过生命的地球的演化。模拟涵盖了从45亿年前地球形成到未来5亿年的时期。结果是一颗无生命的行星，但它仍然拥有海洋和大气。

与观测结果的比较

研究人员将能够把特定系外行星的属性输入模型，并将计算得出的大气与光谱观测结果进行比较。这类数据的来源可能包括詹姆斯·韦布空间望远镜、未来口径超过30米的地面望远镜，以及NASA计划建设的宜居世界观测站。

如果模拟的无生命行星的大气与观测结果相符，其成分很可能可以在无需我们所知形式生命的情况下得到解释。若模型与真实数据不符，则可能表明生命对大气存在潜在影响，但这不会成为其存在的最终证据。该模型的介绍发表于《The Planetary Science Journal》期刊。

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