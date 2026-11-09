在美国，在针对这类设施的地方投票之后，人工智能的发展和数据中心建设可能暂时放缓。Going Global Ventures创始人马克·米涅维奇在为《财富》撰写的专栏中作出了这一评估。

作者称，10个州就数据中心提出了41项地方投票议题。除北达科他州哈伍德的一次投票外，选民在所有情况下都站在了行业反对者一边。在其中大多数投票中，优势超过70%。

可能出台的新规则

米涅维奇预测，在美国新一届国会于1月开始工作后，针对先进人工智能模型开发者的规则可能会收紧。他列举的可能措施包括：按照政府标准对模型进行强制测试、加强对举报人的保护、透明地报告事件，以及独立审计。

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作者认为，也可能讨论人工智能代理行为的责任、设备出口限制，以及对所谓“监控式定价”的监管。这是指利用消费者的网站浏览、购物或地理位置数据来制定个性化价格。

数据中心的条件

米涅维奇认为，为获得公众支持，企业将不得不自行支付连接设施所需的电网升级费用、签订长期合同、公布用水和用电数据，并在高峰时段减少对电网的负荷。

AlixPartners数字基础设施主管安德烈·达尼斯表示，对大型园区的限制可能会增强较小区域性数据中心的作用，这些中心应设在有剩余电力容量的地方。他说，已经获得全部许可且正在建设的数据中心可能变得更有价值，而未取得电力、用水和运营所需许可的项目则面临延误或取消的风险。

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