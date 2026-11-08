Swift天文台运行22年后在苏门答腊上空焚毁——Live Science

NASA的尼尔·格雷尔斯·斯威夫特天文台于11月4日星期三脱离轨道，并在苏门答腊上空的大气层中焚毁。该望远镜在22年的运行期间研究了宇宙中最强大的爆炸，并收集了数百万次观测数据，这些数据可用于进一步的科学研究，Live Science报道。

用于快速宇宙闪光的望远镜

Swift能够迅速将仪器对准短暂的遥远闪光。天文台搭载了光学、紫外线和X射线仪器，因此能够记录电磁波谱不同区域的能量释放。

Swift最著名的观测之一是伽马射线暴GRB 221009A，它被称为BOAT——“有史以来最亮”。这种爆发可能发生于一颗大质量恒星以超新星形式爆炸、随后坍缩为黑洞之前。在Swift的图像中，该天体看起来像一个橙色靶心，带有由爆炸产生并在太空中传播的波形成的环。

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紫外线视角下的仙女座

该天文台的众多图像中，包括一张仙女座星系，即M31的24小时曝光图像。该星系距离地球约250万光年。仙女座是距离银河系最近的大型星系。

这张紫外线图像由2008年5月至7月进行的观测合成。根据NASA的数据，Swift在图中记录了约2万个紫外线辐射源。其中包括仙女座宽达15万光年的环中的数千个致密炽热星团，以及星系M32；后者在M31中心右下方可见为一个亮斑。

在地面望远镜拍摄的可见光图像中，仙女座明亮的核心遮挡了一部分年轻炽热的恒星，而这些恒星在Swift的紫外线波段中清晰可见。

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