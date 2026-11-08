Обсерваторія Swift згоріла над Суматрою після 22 років роботи — Live Science

Обсерваторія NASA Neil Gehrels Swift у середу, 4 листопада, зійшла з орбіти та згоріла в атмосфері над Суматрою. За 22 роки роботи телескоп досліджував найпотужніші вибухи у Всесвіті й зібрав мільйони спостережень, які можуть слугувати для подальших наукових досліджень, повідомляє Live Science.

Телескоп для швидких космічних спалахів

Swift міг оперативно спрямовувати інструменти на короткочасні далекі спалахи. На борту обсерваторії були оптичні, ультрафіолетові та рентгенівські прилади, завдяки яким вона фіксувала викиди енергії в різних ділянках електромагнітного спектра.

Одним із найвідоміших спостережень Swift став гамма-спалах GRB 221009A, який називають BOAT — «найяскравішим за весь час». Такий спалах, імовірно, виник під час вибуху масивної зорі як наднової перед її колапсом у чорну діру. На зображенні Swift цей об'єкт виглядає як помаранчева мішень із кільцями, утвореними хвилями від вибуху, що поширювалися космосом.

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Ультрафіолетовий погляд на Андромеду

Серед численних знімків обсерваторії є 24-годинна експозиція галактики Андромеди, або M31, яка розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від Землі. Андромеда є найближчою великою галактикою до Чумацького Шляху.

Ультрафіолетове зображення складене зі спостережень, проведених із травня до липня 2008 року. За даними NASA, Swift зафіксував на ньому близько 20 тисяч джерел ультрафіолетового випромінювання. Серед них — тисячі щільних гарячих зоряних скупчень у кільці Андромеди завширшки 150 тисяч світлових років, а також галактика M32, видима як яскрава пляма праворуч унизу від центру M31.

На знімках у видимому світлі, зроблених наземними телескопами, яскраве ядро Андромеди приховує частину молодих гарячих зір, які виразно видно в ультрафіолетовому діапазоні Swift.

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