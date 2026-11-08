Obserwatorium NASA Neil Gehrels Swift w środę, 4 listopada, zeszło z orbity i spłonęło w atmosferze nad Sumatrą. Przez 22 lata pracy teleskop badał najpotężniejsze eksplozje we Wszechświecie i zgromadził miliony obserwacji, które mogą służyć dalszym badaniom naukowym, informuje Live Science.

Teleskop do szybkich kosmicznych rozbłysków

Swift mógł szybko kierować swoje instrumenty na krótkotrwałe, odległe rozbłyski. Na pokładzie obserwatorium znajdowały się instrumenty optyczne, ultrafioletowe i rentgenowskie, dzięki którym rejestrowało ono emisje energii w różnych zakresach widma elektromagnetycznego.

Jedną z najsłynniejszych obserwacji Swifta był rozbłysk gamma GRB 221009A, nazywany BOAT — „najjaśniejszym wszech czasów”. Taki rozbłysk prawdopodobnie powstał podczas eksplozji masywnej gwiazdy jako supernowej przed jej zapadnięciem się w czarną dziurę. Na obrazie Swifta obiekt ten wygląda jak pomarańczowa tarcza z pierścieniami utworzonymi przez fale z eksplozji rozchodzące się w przestrzeni kosmicznej.

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Ultrafioletowe spojrzenie na Andromedę

Wśród licznych zdjęć obserwatorium znajduje się 24-godzinna ekspozycja galaktyki Andromedy, czyli M31, położonej około 2,5 miliona lat świetlnych od Ziemi. Andromeda jest najbliższą dużą galaktyką względem Drogi Mlecznej.

Obraz ultrafioletowy złożono z obserwacji przeprowadzonych od maja do lipca 2008 roku. Według NASA Swift zarejestrował na nim około 20 tysięcy źródeł promieniowania ultrafioletowego. Wśród nich są tysiące gęstych, gorących gromad gwiazd w pierścieniu Andromedy o szerokości 150 tysięcy lat świetlnych, a także galaktyka M32, widoczna jako jasna plama po prawej stronie i poniżej centrum M31.

Na zdjęciach w świetle widzialnym, wykonanych przez teleskopy naziemne, jasne jądro Andromedy ukrywa część młodych, gorących gwiazd, które są wyraźnie widoczne w zakresie ultrafioletowym Swifta.

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