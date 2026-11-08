Обсерватория NASA Neil Gehrels Swift в среду, 4 ноября, сошла с орбиты и сгорела в атмосфере над Суматрой. За 22 года работы телескоп исследовал самые мощные взрывы во Вселенной и собрал миллионы наблюдений, которые могут служить для дальнейших научных исследований, сообщает Live Science.

Телескоп для быстрых космических вспышек

Swift мог оперативно направлять свои инструменты на кратковременные далёкие вспышки. На борту обсерватории находились оптические, ультрафиолетовые и рентгеновские приборы, благодаря которым она фиксировала выбросы энергии в различных областях электромагнитного спектра.

Одним из самых известных наблюдений Swift стал гамма-всплеск GRB 221009A, который называют BOAT — «самым ярким за всё время». Такой всплеск, вероятно, возник во время взрыва массивной звезды как сверхновой перед её коллапсом в чёрную дыру. На изображении Swift этот объект выглядит как оранжевая мишень с кольцами, образованными волнами от взрыва, распространявшимися в космосе.

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Ультрафиолетовый взгляд на Андромеду

Среди многочисленных снимков обсерватории есть 24-часовая экспозиция галактики Андромеды, или M31, расположенной примерно в 2,5 миллиона световых лет от Земли. Андромеда является ближайшей крупной галактикой к Млечному Пути.

Ультрафиолетовое изображение составлено из наблюдений, проведённых с мая по июль 2008 года. По данным NASA, Swift зафиксировал на нём около 20 тысяч источников ультрафиолетового излучения. Среди них — тысячи плотных горячих звёздных скоплений в кольце Андромеды шириной 150 тысяч световых лет, а также галактика M32, видимая как яркое пятно справа внизу от центра M31.

На снимках в видимом свете, сделанных наземными телескопами, яркое ядро Андромеды скрывает часть молодых горячих звёзд, которые отчётливо видны в ультрафиолетовом диапазоне Swift.

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