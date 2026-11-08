麻省理工学院研究人员开发出一种可在体内直接重编程自然杀伤细胞（NK细胞）的方法。在小鼠实验中，含有信使RNA的脂质纳米颗粒帮助免疫系统细胞识别并摧毁肿瘤性或病理性T细胞，ScienceDaily报道。

纳米颗粒向NK细胞传递指令

在CAR-T疗法中，通常从患者体内提取免疫细胞，在实验室中进行基因改造，培养至所需数量后再回输至体内。MIT团队的方法涉及注射表面覆盖抗体片段的脂质纳米颗粒。它们有助于将信使RNA递送至NK细胞。

信使RNA含有制造嵌合抗原受体（CAR）的指令。这种受体可被设定为识别特定蛋白质，包括B细胞上的CD19或T细胞上的CD3。这使NK细胞转变为能够攻击指定靶标的CAR-NK细胞。

小鼠试验结果

注射纳米颗粒后，研究人员成功改造了约80%被该技术靶向的NK细胞。在侵袭性黑色素瘤模型中，接受用于引导NK细胞攻击癌症的纳米颗粒的五只小鼠中，有三只实现完全缓解。

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在患有T细胞淋巴瘤的人源化小鼠中，经过五次纳米颗粒注射后，肿瘤完全消失。研究人员表示，结果与通过传统体外方法获得的CAR-NK细胞的效果相当。

在自身免疫性疾病中的潜在应用

研究人员还在自身免疫性肝炎模型中测试了该方法，在这种疾病中，病理性T细胞会攻击肝细胞。一次纳米颗粒注射便清除了自身反应性T细胞，随后小鼠受损的肝组织得到恢复。

该研究发表在《Nature Biotechnology》期刊上。作者认为，这一方法未来可能简化细胞疗法的生产，但该技术对人类的安全性和有效性仍需验证。目前，尚无CAR-NK疗法获得美国食品药品监督管理局批准。

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