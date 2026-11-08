Исследователи MIT перепрограммировали NK-клетки в организме мышей — ScienceDaily
Исследователи Массачусетского технологического института разработали способ перепрограммирования естественных киллерных клеток (NK-клеток) непосредственно в организме. В экспериментах на мышах липидные наночастицы с матричной РНК помогли клеткам иммунной системы распознавать и уничтожать опухолевые или патологические Т-клетки, сообщает ScienceDaily.
Наночастицы доставляют инструкции NK-клеткам
Для CAR-T-терапии иммунные клетки обычно извлекают у пациента, генетически модифицируют в лаборатории, выращивают до необходимого количества и возвращают в организм. Метод команды MIT предусматривает введение липидных наночастиц, покрытых фрагментами антител. Они помогают доставлять матричную РНК к NK-клеткам.
Матричная РНК содержит инструкции для выработки химерного антигенного рецептора — CAR. Такой рецептор можно настроить на распознавание определенных белков, в частности CD19 на B-клетках или CD3 на T-клетках. Это превращает NK-клетки в CAR-NK-клетки, способные атаковать заданную мишень.
Результаты испытаний на мышах
После введения наночастиц исследователям удалось модифицировать около 80% NK-клеток, на которые была направлена технология. В модели агрессивной меланомы полная ремиссия была зафиксирована у трех из пяти мышей, получивших наночастицы для нацеливания NK-клеток на рак.
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У гуманизированных мышей с Т-клеточной лимфомой после пяти инъекций наночастиц опухоли полностью исчезли. По данным исследователей, результаты были сопоставимы с эффектом CAR-NK-клеток, полученных традиционным способом вне организма.
Потенциальное применение при аутоиммунных заболеваниях
Отдельно метод протестировали на модели аутоиммунного гепатита, при котором патологические Т-клетки атакуют клетки печени. Одна инъекция наночастиц устранила аутореактивные Т-клетки, после чего поврежденная ткань печени мышей восстановилась.
Работа опубликована в журнале Nature Biotechnology. Авторы считают, что этот подход в будущем может упростить производство клеточных терапий, однако безопасность и эффективность технологии для людей еще необходимо проверить. В настоящее время ни одна CAR-NK-терапия не одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.