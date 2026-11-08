Badacze z Massachusetts Institute of Technology opracowali sposób przeprogramowania naturalnych komórek zabójców (komórek NK) bezpośrednio w organizmie. W doświadczeniach na myszach nanocząstki lipidowe z informacyjnym RNA pomogły komórkom układu odpornościowego rozpoznawać i niszczyć nowotworowe lub patologiczne limfocyty T, podaje ScienceDaily.

Nanocząstki dostarczają instrukcje komórkom NK

W terapii CAR-T komórki odpornościowe są zwykle pobierane od pacjenta, genetycznie modyfikowane w laboratorium, namnażane do wymaganej liczby i zwracane do organizmu. Metoda zespołu MIT polega na podaniu nanocząstek lipidowych pokrytych fragmentami przeciwciał. Pomagają one dostarczać informacyjny RNA do komórek NK.

Informacyjny RNA zawiera instrukcje wytwarzania chimerycznego receptora antygenowego — CAR. Taki receptor można dostosować do rozpoznawania określonych białek, w tym CD19 na limfocytach B lub CD3 na limfocytach T. Przekształca to komórki NK w komórki CAR-NK zdolne do atakowania określonego celu.

Wyniki testów na myszach

Po podaniu nanocząstek badaczom udało się zmodyfikować około 80% komórek NK, do których skierowano technologię. W modelu agresywnego czerniaka całkowitą remisję odnotowano u trzech z pięciu myszy, które otrzymały nanocząstki ukierunkowujące komórki NK na nowotwór.

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U humanizowanych myszy z chłoniakiem T-komórkowym guzy całkowicie zniknęły po pięciu iniekcjach nanocząstek. Według badaczy wyniki były porównywalne z efektem komórek CAR-NK otrzymanych tradycyjną metodą poza organizmem.

Potencjalne zastosowanie w chorobach autoimmunologicznych

Oddzielnie metodę przetestowano w modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby, w którym patologiczne limfocyty T atakują komórki wątroby. Jedna iniekcja nanocząstek wyeliminowała autoreaktywne limfocyty T, po czym uszkodzona tkanka wątroby myszy się zregenerowała.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature Biotechnology. Autorzy uważają, że podejście może w przyszłości uprościć produkcję terapii komórkowych, jednak bezpieczeństwo i skuteczność tej technologii u ludzi nadal wymagają sprawdzenia. Obecnie żadna terapia CAR-NK nie ma zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

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