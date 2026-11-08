Algierski USM Alger pokonał południowoafrykański Mamelodi Sundowns 3:1 w meczu o Superpuchar Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej w Pretorii w RPA. Jak informuje TimesLIVE, gospodarze mieli przewagę w przebiegu gry, jednak algierska drużyna wykorzystała swoje okazje.

Szybki gol gości

USM Alger otworzył wynik już w czwartej minucie. Ahmed Khaldi ograł rywala po prawej stronie pola karnego i podał do tyłu do Zakarii Draouiego, który zdobył bramkę z bliskiej odległości.

Przed rozpoczęciem meczu pomocnik Sundowns Nuno Santos doznał kontuzji podczas rozgrzewki, dlatego trener Miguel Cardoso wprowadził w jego miejsce napastnika Cassiusa Mailulę. W 16. minucie gospodarze dokonali kolejnej wymuszonej zmiany: Iqraam Rayners zastąpił Briana Leona.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gole przed przerwą

W 23. minucie, po analizie VAR, Mamelodi Sundowns otrzymał rzut karny za zagranie ręką. Rayners pewnie wykorzystał jedenastkę i wyrównał wynik. Jednak dziesięć minut przed przerwą Saadi Radouani ponownie wyprowadził USM Alger na prowadzenie, zdobywając gola głową po tym, jak pierwsze uderzenie głową trafiło w poprzeczkę.

Początek drugiej połowy opóźnił się o ponad 30 minut z powodu złej pogody. Po wznowieniu gry Sundowns nadal szukał wyrównania, podczas gdy goście bronili się kompaktowo. W 55. minucie Khaldi oddał podkręcony strzał zza pola karnego i ustalił wynik końcowy na 3:1.

Sundowns chciał dołączyć Superpuchar CAF do trofeów MTN8 oraz FIFA African Asian Pacific Cup. We wrześniu zespół pokonał saudyjski Al-Ahli na tym samym stadionie i zdobył African Asian Pacific Cup.

Czytaj nas na