Алжирский УСМ Алжир обыграл южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» со счётом 3:1 в матче за Суперкубок Африканской конфедерации футбола в Претории, ЮАР. Как сообщает TimesLIVE, хозяева имели преимущество по ходу игры, однако алжирская команда реализовала свои моменты.

Быстрый гол гостей

УСМ Алжир открыл счёт уже на четвёртой минуте. Ахмед Халди обыграл соперника на правой стороне штрафной площади и отдал передачу назад Закарии Драуи, который забил с близкого расстояния.

Перед началом матча полузащитник «Сандаунз» Нуну Сантуш получил травму во время разминки, поэтому тренер Мигел Кардозу выпустил вместо него нападающего Кассиуса Майлулу. На 16-й минуте хозяева провели ещё одну вынужденную замену: Икрам Рейнерс заменил Браяна Леона.

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Голы до перерыва

На 23-й минуте после просмотра VAR «Мамелоди Сандаунз» получил пенальти за игру рукой. Рейнерс точно пробил с одиннадцатиметровой отметки и сравнял счёт. Однако за десять минут до перерыва Саади Радуани вновь вывел УСМ Алжир вперёд, забив головой после того, как первый удар головой попал в перекладину.

Начало второго тайма отложили более чем на 30 минут из-за плохой погоды. После возобновления игры «Сандаунз» продолжил искать возможность сравнять счёт, тогда как гости компактно оборонялись. На 55-й минуте Халди нанёс закрученный удар из-за пределов штрафной площади и установил окончательный счёт — 3:1.

«Сандаунз» стремился добавить Суперкубок КАФ к трофеям MTN8 и FIFA African Asian Pacific Cup. В сентябре команда на том же стадионе победила саудовский «Аль-Ахли» и выиграла African Asian Pacific Cup.

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