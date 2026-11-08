阿尔及利亚的USM阿尔及尔在南非比勒陀利亚举行的非洲足球联合会超级杯比赛中，以3比1击败南非马梅洛迪日落队。正如TimesLIVE报道所述，主队在比赛进程中占据优势，但阿尔及利亚球队把握住了机会。

客队早早进球

USM阿尔及尔在第4分钟便首开纪录。艾哈迈德·哈勒迪在禁区右侧突破对手后回传给扎卡里亚·德拉维，后者近距离破门。

比赛开始前，日落队中场努诺·桑托斯在热身时受伤，因此主教练米格尔·卡多佐派上前锋卡修斯·迈卢拉替代他。第16分钟，主队再次被迫换人：伊克拉姆·雷纳斯替换布赖恩·莱昂。

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半场前的进球

第23分钟，经过VAR回看后，马梅洛迪日落队因手球获得点球。雷纳斯主罚命中，将比分扳平。然而，在半场结束前十分钟，萨阿迪·拉杜阿尼在第一次头球击中横梁后，再次头球破门，帮助USM阿尔及尔重新取得领先。

由于恶劣天气，下半场开始被推迟超过30分钟。比赛恢复后，日落队继续寻求扳平，而客队则进行紧凑防守。第55分钟，哈勒迪在禁区外踢出一记弧线球，将最终比分定格为3比1。

日落队希望将CAF超级杯加入其MTN8和FIFA非洲-亚洲-太平洋杯冠军奖杯之列。今年9月，该队在同一座体育场击败沙特的阿尔阿赫利，赢得了非洲-亚洲-太平洋杯。

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