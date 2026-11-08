Rada Edukacji Średniej i Ponadśredniej w Rawalpindi przełożyła egzaminy z informatyki w ramach drugiej dorocznej sesji egzaminacyjnej w 2026 roku w dystrykcie Dźhelam w Pakistanie. Egzaminy zaplanowane na 10 listopada odbędą się 30 listopada z powodu oczekiwanej wizyty szefowej rządu prowincji Pendżab Maryam Nawaz w Dźhelamie i Pind Dadan Khanie.

Rekomendacja administracji dystryktu

Jak informuje Dawn, decyzję podjęto na rekomendację zastępcy komisarza dystryktu Dźhelam. W piśmie do przewodniczącego rady edukacyjnej wskazano, że administracja dystryktu przygotowuje szeroko zakrojone działania administracyjne, bezpieczeństwa i protokolarne związane z planowaną wizytą urzędniczki.

W piśmie wyjaśniono, że z powodu zaangażowania personelu administracyjnego i pracowników ochrony nie można zagwarantować niezakłóconego przeprowadzenia egzaminów w dystrykcie tego dnia. Przełożenie ma pomóc uniknąć niedogodności dla uczniów i zapewnić przeprowadzenie egzaminów oraz wizyty.

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Nowy harmonogram

Zmiany dotyczą grup porannej i wieczornej. 30 listopada egzamin dla grupy porannej odbędzie się rano, a dla grupy wieczornej — podczas sesji wieczornej, w wcześniej wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych.

W innych dystryktach należących do jurysdykcji rady w Rawalpindi egzaminy 10 listopada mają odbyć się zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Kontroler egzaminów Mubashir Saeed poinformował, że uczniowie otrzymają nowe karty wstępu z numerem uczestnika, przy czym wcześniej wydane dokumenty również pozostaną ważne.

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