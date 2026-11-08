У Пакистані перенесли іспити через візит глави уряду Пенджабу Маріам Наваз — Dawn

Рада проміжної та середньої освіти Равалпінді перенесла іспити з комп’ютерних наук у межах других щорічних іспитів 2026 року в окрузі Джелум у Пакистані. Іспити, заплановані на 10 листопада, проведуть 30 листопада через очікуваний візит глави уряду провінції Пенджаб Маріам Наваз до Джелума та Пінд-Дадан-Хана.

Рекомендація окружної адміністрації

Як повідомляє Dawn, рішення ухвалили за рекомендацією заступника комісара округу Джелум. У листі до голови освітньої ради зазначено, що окружна адміністрація готує масштабні адміністративні, безпекові та протокольні заходи для запланованого візиту посадовиці.

У листі пояснили, що через залучення адміністративного персоналу та працівників безпеки неможливо гарантувати безперебійне проведення іспитів у окрузі цього дня. Перенесення має допомогти уникнути незручностей для учнів і забезпечити проведення іспитів та візиту.

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Новий розклад

Зміни стосуються ранкової та вечірньої груп. 30 листопада іспит для ранкової групи відбудеться вранці, а для вечірньої — у вечірню сесію в раніше призначених екзаменаційних центрах.

В інших округах, що входять до юрисдикції ради Равалпінді, іспити 10 листопада мають пройти за початковим графіком. Контролер іспитів Мубашир Саїд повідомив, що учням видадуть нові перепустки з номером учасника, водночас раніше видані документи також залишатимуться чинними.

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