Совет промежуточного и среднего образования Равалпинди перенес экзамены по информатике в рамках вторых ежегодных экзаменов 2026 года в округе Джелам в Пакистане. Экзамены, запланированные на 10 ноября, проведут 30 ноября из-за ожидаемого визита главы правительства провинции Пенджаб Мариам Наваз в Джелам и Пинд-Дадан-Хан.

Рекомендация окружной администрации

Как сообщает Dawn, решение приняли по рекомендации заместителя комиссара округа Джелам. В письме председателю образовательного совета указано, что окружная администрация готовит масштабные административные, меры безопасности и протокольные мероприятия для запланированного визита должностного лица.

В письме объяснили, что из-за привлечения административного персонала и работников службы безопасности невозможно гарантировать бесперебойное проведение экзаменов в округе в этот день. Перенос должен помочь избежать неудобств для учащихся и обеспечить проведение экзаменов и визита.

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Новое расписание

Изменения касаются утренней и вечерней групп. 30 ноября экзамен для утренней группы состоится утром, а для вечерней — в вечернюю сессию в ранее назначенных экзаменационных центрах.

В других округах, входящих в юрисдикцию совета Равалпинди, экзамены 10 ноября должны пройти по первоначальному графику. Контролер экзаменов Мубашир Саид сообщил, что учащимся выдадут новые пропуска с номером участника, при этом ранее выданные документы также останутся действительными.

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