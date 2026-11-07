2026年全球食品原料价格将上涨10%——《The Rio Times》

对于高度依赖食品进口的佛得角而言，全球食品原料价格上涨可能意味着消费篮子成本上升。世界银行预测，全球食品原料价格将在2026年上涨10%，并在2027年再上涨7%。两年内，该指标可能上涨约18%，《The Rio Times》报道，并援引10月发布的《大宗商品市场展望》报告。

谷物和油类预测

根据世界银行的估计，谷物价格将在2026年上涨14%，并在2027年再上涨9%。包括食用油和动物饲料在内的油类和粕类价格，2026年可能上涨17%。

报告将能源价格、经由黑海出口食品的中断以及天气条件列为价格上涨因素。世行还指出，2026至2027年的厄尔尼诺现象极有可能成为自1950年以来最强的一次同类现象。厄尔尼诺是太平洋海水变暖的现象，会影响世界不同地区的天气状况。

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佛得角对进口的依赖

世界银行没有提供佛得角价格的单独预测。同时，根据联合国粮食及农业组织2022年的信息简报，进口满足了该国超过80%的食品需求。

世行指出，预期的谷物和植物油涨价可能会加剧撒哈拉以南非洲国家的国内价格压力。该地区2026年第三季度的食品通胀中位数为3.9%，低于2010年至2019年5.9%的平均水平。

报告还指出，2025年约有7.79亿人，即全球人口的9.5%，面临严重的粮食短缺。这一数字低于2024年的8.03亿人，但世界银行警告称，由于食品和能源价格上涨，这一改善可能会丧失。

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