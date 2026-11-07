Для Кабо-Верде, которая в значительной степени зависит от импорта продовольствия, рост мировых цен на продовольственное сырье может означать более дорогую потребительскую корзину. Всемирный банк прогнозирует, что глобальные цены на продовольственное сырье в 2026 году вырастут на 10%, а в 2027 году — еще на 7%. За два года показатель может увеличиться примерно на 18%, сообщает The Rio Times со ссылкой на октябрьский отчет Commodity Markets Outlook.

Прогноз для зерна и масел

По оценке Всемирного банка, цены на зерновые в 2026 году вырастут на 14%, а в 2027 году — еще на 9%. Стоимость группы масел и шротов, в которую входят кулинарные масла и корма для животных, в 2026 году может вырасти на 17%.

Среди факторов подорожания в отчете названы цены на энергию, перебои с экспортом продовольствия через Черное море и погодные условия. Банк также указывает на высокую вероятность того, что Эль-Ниньо 2026–2027 годов станет самым мощным явлением такого типа с 1950 года. Эль-Ниньо — это потепление вод в Тихом океане, которое влияет на погодные условия в разных регионах мира.

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Зависимость Кабо-Верде от импорта

Всемирный банк не приводит отдельного прогноза цен для Кабо-Верде. В то же время, согласно информационной справке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2022 год, импорт обеспечивал более 80% продовольственных потребностей страны.

Банк отмечает, что ожидаемое подорожание зерна и растительных масел, вероятно, усилит внутреннее ценовое давление в странах Африки к югу от Сахары. Медианная продовольственная инфляция в этом регионе в третьем квартале 2026 года составляла 3,9% — ниже среднего уровня в 5,9% в 2010–2019 годах.

В отчете также отмечается, что в 2025 году около 779 млн человек, или 9,5% населения мира, сталкивались с острой нехваткой продовольствия. Это меньше, чем 803 млн в 2024 году, однако Всемирный банк предупреждает, что это улучшение может быть утрачено из-за роста цен на продукты питания и энергию.

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