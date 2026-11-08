W Pakistanie opozycyjny członek Zgromadzenia Pendżabu Waqas Mahmood złożył wniosek, domagając się pełnej informacji o wydatkach na podróż i pobyt podczas niedawnej wizyty premierki prowincji Pendżab Maryam Nawaz w Londynie. Informuje o tym The Express Tribune.

Krytyka ze strony sojusznika koalicyjnego

Wniosek opozycji pojawił się wśród krytyki rządu Pendżabu ze strony Chaudhry’ego Salika Hussaina, przedstawiciela Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej – Quaid-e-Azam (PML-Q), będącej partnerem koalicyjnym rządzącej Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej – Nawaz (PML-N).

Podczas telewizyjnego talk-show Hussain powiedział, że regularnie słyszy skargi dotyczące korupcji. Twierdził również, że środki na rozwój są nieproporcjonalnie kierowane do Lahauru, oraz zakwestionował znaczne wydatki państwowe, w tym korzystanie z samolotów służbowych.

Przedstawiciele PML-N w odpowiedzi bronili wyników władz prowincjonalnych w walce z korupcją i porównywali ich pracę ze stanem projektów rozwojowych w Karaczi.

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Stanowisko rządu Pendżabu

მინისტer informacji Pendżabu Azma Bukhari oświadczyła, że jej prowincja jest jedyną w kraju, gdzie przeciwdziałanie korupcji ma praktyczny charakter. Według niej Pendżabski Urząd Antykorupcyjny działa przejrzyście, a wobec urzędników w różnych resortach podejmowane są surowe środki dyscyplinarne w przypadkach korupcji.

Bukhari oświadczyła również, że Maryam Nawaz osobiście pociąga skorumpowane osoby do odpowiedzialności i przestrzega polityki zerowej tolerancji wobec korupcji. Jak twierdziła, władze zapewniają przejrzystość i nadzór we wszystkich obszarach.

Gubernator Sindhu Nehal Hashmi, przemawiając w Lahore Press Club, powiedział, że osoby odpowiedzialne za opóźnienia w projektach szybkiego transportu autobusowego w Karaczi powinny brać przykład z Lahauru i Multanu. Nazwał rząd Pendżabu najbardziej przejrzystym.

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