Iran prowadził rozmowy w sprawie nabycia obiektów portowych i terminali naftowych w Chinach, aby stworzyć hub dostaw ropy objętej sankcjami. OilPrice informuje o tym, powołując się na Iran International oraz poufną korespondencję irańskich urzędników.

Terminale i magazyny

Z dokumentów wynika, że pełniący obowiązki ministra ropy Iranu Hamid Bovard pisał, iż irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych negocjowało zakup infrastruktury portowej i terminali w Chinach. Teheran miał również starać się o uzyskanie długoterminowej dzierżawy dużych magazynów ropy w kilku lokalizacjach w Chinach.

Źródła w irańskim Ministerstwie Ropy przekazały Iran International, że Iran miał rzekomo uzyskać kontrolę nad obiektami portowymi w trzech lokalizacjach w Chinach, a także udziały w nabrzeżach w prowincji Szantung. W tym regionie działają niezależne chińskie rafinerie, znane jako teapots.

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Dostawy objęte sankcjami

Korespondencja, którą Iran International wiąże z byłym doradcą najwyższego przywódcy Iranu Alim Shamkhanim, zawiera instrukcje dla pośredników, by nadal wykorzystywali statki floty cieni do utrzymania handlu z Chinami. Według portalu tankowce kontrolowane przez syna Shamkhaniego, Hosseina Shamkhaniego, przewoziły irańską ropę do kontrolowanych przez Iran terminali i magazynów w Chinach.

OilPrice zaznacza również, że usługi śledzenia statków szacowały spadek eksportu irańskiej ropy od sierpnia, podczas gdy zapasy w pływających magazynach malały. Szef analiz rynku ropy naftowej w Kpler, Homayoun Falakshahi, powiedział w ubiegłym miesiącu „The Wall Street Journal”, że nie pozostała już ropa do rozładunku w Chinach.

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