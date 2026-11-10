W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ustanowiono kary do 750 tys. dirhamów dla niemuzułmańskich miejsc kultu, a za powtarzające się naruszenia ich licencja może zostać zawieszona. Decyzja rządu ZEA, która weszła w życie 14 października, określa sankcje za 24 rodzaje naruszeń, podaje The National.

Przepisy nie wprowadzają nowych ograniczeń dla niemuzułmańskich miejsc kultu, lecz aktualizują mechanizm stosowania obowiązujących zasad. Władze mogą wydać ostrzeżenie, nałożyć grzywnę lub zawiesić działalność bez kierowania sprawy do sądu. W przypadku większości kategorii naruszeń czwarte wykroczenie przewiduje zawieszenie całej działalności na okres do trzech miesięcy.

Najwyższe sankcje

Najwyższe grzywny przewidziano za powiązania z zagranicznymi podmiotami oraz nieuprawnione zbieranie środków. Formalne lub nieformalne kontakty z placówkami dyplomatycznymi lub oficjalnymi instytucjami innego państwa mogą kosztować 250 tys. dirhamów za pierwsze naruszenie i do 750 tys. dirhamów za trzecie.

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Przyjmowanie darowizn, grantów lub innego wsparcia spoza ZEA, a także zbieranie lub reklamowanie darowizn, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, podlega grzywnom od 100 tys. do 500 tys. dirhamów w zależności od liczby naruszeń. Prowadzenie nabożeństw poza licencjonowanymi lokalami lub wykorzystywanie placówki niezgodnie z jej przeznaczeniem może skutkować grzywną w wysokości 100 tys. dirhamów.

Licencje i kontrola finansowa

Za działalność bez odnowionej licencji najpierw będzie wydawane ostrzeżenie, a za kolejne naruszenia będą nakładane grzywny w wysokości 25 tys. i 50 tys. dirhamów. Placówka otrzyma 60 dni na odnowienie licencji. Odrębne sankcje ustanowiono także za zmianę członków zarządu bez zgody, brak wyznaczonego nadzorcy, nieterminowe coroczne zebrania oraz zmianę statutu bez zezwolenia władz.

Miejsca kultu muszą posiadać rachunek w banku w ZEA i przekazać władzom jego dane. Wydawanie gotówki przed jej wpłaceniem na zatwierdzony rachunek bankowy skutkuje ostrzeżeniem, a następnie grzywnami; jeśli naruszenie trwa nadal, licencja może zostać zawieszona na trzy miesiące. Na nałożoną karę można się odwołać w ciągu 15 dni od zawiadomienia, a grzywnę należy zapłacić w ciągu 30 dni.

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