Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby pokonała Szkocję 43:21 w meczu Nations Championship, który odbył się 7 listopada na stadionie Murrayfield w Edynburgu w Szkocji. Zwycięstwo pozwoliło Nowozelandczykom zachować niepokonany bilans w bezpośrednich spotkaniach ze Szkotami.

Dziesięć przyłożeń w meczu

Łącznie drużyny zdobyły dziesięć przyłożeń. Na przebieg spotkania wpłynęły błędy i żółte kartki, a reprezentacja Szkocji, według oceny źródła, wyglądała na niewystarczająco zgraną. Zespół Nowej Zelandii szczególnie dobrze rozegrał drugą połowę i pewnie zakończył mecz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Hat-trick Ashmana

W reprezentacji Nowej Zelandii Boden Barrett zdobył dwa przyłożenia, podnosząc swój dorobek w meczach testowych do 50. Po jednym przyłożeniu zdobyli także Wallace Sititi, Ethan de Groot, Peter Lakai, Josh Morby i Asafo Aumua. Damian McKenzie podwyższył cztery przyłożenia.

Wszystkie trzy przyłożenia reprezentacji Szkocji w pierwszej połowie zdobył młynarz Ewen Ashman, kompletując hat-tricka. Finn Russell podwyższył każde z nich. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, mecz odbył się w ramach Nations Championship.

Czytaj nas na