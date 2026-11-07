Polska tenisistka Magda Linette awansowała do finału turnieju WTA 250 w Ćennaju w Indiach. W półfinale pokonała Anastazję Zacharową 2:6, 6:2, 6:3, informuje Interia Sport.

Nieudany początek meczu

Linette źle rozpoczęła spotkanie i po około 15 minutach przegrywała 0:4. W pierwszym secie popełniła 20 niewymuszonych błędów i zagrała dwa winnery, przegrywając partię 2:6.

Zacharowa wywalczyła pierwsze dwie okazje setbolowe przy serwisie rywalki po 26 minutach gry. Linette je obroniła, jednak później i tak przegrała pierwszą partię.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót Linette

Na początku drugiego seta Polka nie wykorzystała czterech break pointów, lecz w czwartym gemie przełamała serwis rywalki. Wkrótce Linette sama straciła podanie, ale od razu zanotowała kolejne przełamanie i wygrała seta 6:2.

W drugiej partii stosunek winnerów do niewymuszonych błędów Linette wyniósł 8:11, natomiast u Zacharowej — 2:18. W decydującym secie polska tenisistka szybko zdobyła przełamanie i utrzymała przewagę, kończąc mecz zwycięstwem 6:3.

W niedzielę Linette zmierzy się w finale z rozstawioną z numerem pierwszym Janice Tjen, która broni tytułu w Ćennaju. Według publikacji Linette awansowała na 55. miejsce w rankingu WTA na żywo.

Czytaj nas na