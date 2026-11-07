Польская теннисистка Магда Линетт вышла в финал турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия. В полуфинале она победила Анастасию Захарову со счетом 2:6, 6:2, 6:3, сообщает Interia Sport.

Неудачное начало матча

Линетт неудачно начала поединок и примерно через 15 минут проигрывала 0:4. В первом сете она допустила 20 невынужденных ошибок и выполнила два виннера, проиграв партию со счетом 2:6.

Захарова получила первые две возможности выиграть сет на подаче соперницы после 26 минут игры. Линетт их отыграла, однако позже все же уступила в первой партии.

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Камбэк Линетт

В начале второго сета полька не реализовала четыре брейк-пойнта, однако в четвертом гейме взяла подачу соперницы. Вскоре Линетт сама потеряла подачу, но сразу сделала еще один брейк и выиграла сет 6:2.

Во второй партии соотношение виннеров и невынужденных ошибок Линетт составило 8:11, тогда как у Захаровой — 2:18. В решающем сете польская теннисистка быстро сделала брейк и удержала преимущество, завершив матч победой 6:3.

В воскресенье Линетт встретится в финале с первой сеяной Дженис Тьен, которая защищает титул в Ченнаи. По данным издания, Линетт поднялась на 55-е место в live-рейтинге WTA.

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