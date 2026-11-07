В Китае Кайрен Уилсон выиграл International Championship, победив Джона Хиггинса в финале со счётом 10:8. По данным BBC Sport, это 12-й рейтинговый титул в карьере Уилсона.

Преимущество Хиггинса после дневной сессии

51-летний Хиггинс, стремившийся стать самым возрастным победителем рейтингового турнира по снукеру, повёл 2:1 после брейка в 141 очко в третьем фрейме. Уилсон ответил брейком в 94 очка и вышел вперёд — 4:3. Однако четырёхкратный чемпион мира Хиггинс сделал серии в 71 и 75 очков и завершил дневную сессию с преимуществом 5:4.

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Решающая серия Уилсона

В вечерней сессии соперники разделили первые четыре фрейма. После этого Уилсон выиграл три фрейма подряд, оформив брейки в 80, 52 и 101 очко, и повёл 9:7. Хиггинс сократил отставание до 9:8, но Уилсон победил в 18-м фрейме благодаря серии в 61 очко.

За две недели до International Championship Уилсон выиграл Northern Ireland Open. В финале прошлого года Хиггинс уступил чемпиону мира У Ицзэ.

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