W Chinach Kyren Wilson wygrał International Championship, pokonując Johna Higginsa 10:8 w finale. Według BBC Sport jest to 12. tytuł rankingowy w karierze Wilsona.

Przewaga Higginsa po sesji popołudniowej

51-letni Higgins, który dążył do zostania najstarszym zwycięzcą rankingowego turnieju snookerowego, objął prowadzenie 2:1 po breaku 141 punktów w trzecim frejmie. Wilson odpowiedział breakiem 94-punktowym i wyszedł na prowadzenie 4:3. Jednak czterokrotny mistrz świata Higgins uzyskał breaki 71 i 75 punktów i zakończył sesję popołudniową z przewagą 5:4.

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Decydująca seria Wilsona

W sesji wieczornej rywale podzielili między siebie pierwsze cztery frejmy. Następnie Wilson wygrał trzy frejmy z rzędu, uzyskując breaki 80, 52 i 101 punktów, i objął prowadzenie 9:7. Higgins zmniejszył stratę do 9:8, ale Wilson wygrał 18. frejm dzięki breakowi 61 punktów.

Dwa tygodnie przed International Championship Wilson wygrał Northern Ireland Open. W finale poprzedniego roku Higgins przegrał z mistrzem świata Wu Yize.

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