Francuscy prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie serii fałszywych informacji o bombach, które w ciągu ostatniego tygodnia dotyczyły dziesiątek lotów komercyjnych w Europie. Śledczy sprawdzają również, czy autorzy tych wiadomości mogli być powiązani z obcymi państwami.

Sprawdzenie autorów e-maili

Jak podaje France 24, prokuratura w Paryżu ma ustalić autorów e-maili zawierających fałszywe informacje oraz wyjaśnić ich możliwe związki z obcymi państwami. Część przypadków dotyczyła samolotów przelatujących nad terytorium Francji. Francuski rząd również oświadczył, że bada pochodzenie gróźb.

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Reakcja Irlandii

Rząd Irlandii poinformował, że fałszywe zgłoszenia o bombach, wysłane do irlandzkich mediów, prawdopodobnie były częścią skoordynowanej kampanii destabilizacyjnej związanej z groźbami wobec linii lotniczych. W żadnym ze znanych przypadków nie znaleziono materiałów wybuchowych, a osób zaangażowanych dotąd nie ustalono.

Niektóre e-maile były podpisane jako „bojownicy Male State” — nazwą zbieżną z nazwą radykalnej mizoginicznej grupy w Rosji. AFP nie potwierdziła związku tej grupy z wiadomościami. Założyciel ruchu, Władysław Pozdniakow, zaprzeczył udziałowi i oświadczył w mediach społecznościowych, że ruch nie istnieje od 2021 roku.

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