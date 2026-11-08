Принцесса Анна пошутила об ИИ и погоде в Кейптауне — Daily Maverick

Принцесса Анна 3 ноября 2026 года выступила на Конференции Содружества по сельскому хозяйству в Кейптауне, ЮАР. Она подчеркнула, что технологии могут помогать искать решения в аграрном секторе, но заметила, что никто не способен гарантировать погоду, даже искусственный интеллект.

Как сообщает Daily Maverick, принцесса Анна также сказала участникам, что у нее нет личного адреса электронной почты. Мероприятие в Century City было посвящено теме возможностей изменений во взаимосвязанном мире.

Сотрудничество в аграрном секторе

Принцесса Анна, которая является президентом Королевского сельскохозяйственного общества Содружества, назвала провинцию Западный Кейп примером взаимодействия сельского хозяйства, исследований, образования, технологий, туризма и производства продуктов питания. Она также отметила «необычайный климат» Южной Африки и его давнее влияние на сельскохозяйственные знания и производство.

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По ее словам, сельское хозяйство остается критически важной отраслью, поскольку человечество зависит от производителей продовольствия. Она выразила надежду, что участники конференции обменяются подходами к общим для фермеров проблемам, хотя решения могут различаться в зависимости от условий в разных странах.

Засуха и вызовы для фермеров

Член Исполнительного совета провинции Западный Кейп по вопросам сельского хозяйства, экономического развития и туризма Иван Мейер заявил, что его ведомство готовит регион к рискам засухи, связанным с Эль-Ниньо.

Предприниматель Йоханн Руперт говорил о давлении на фермеров из-за неблагоприятной погоды, войн в мире и налогов на недвижимые активы отрасли. Он также затронул тему нехватки воды, подчеркнув необходимость ответственного отношения к этому ресурсу.

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