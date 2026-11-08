Księżniczka Anna wystąpiła 3 listopada 2026 roku na Konferencji Rolniczej Wspólnoty Narodów w Kapsztadzie w RPA. Podkreśliła, że technologie mogą pomagać w poszukiwaniu rozwiązań w sektorze rolnym, ale zauważyła, że nikt nie jest w stanie zagwarantować pogody, nawet sztuczna inteligencja.

Jak informuje Daily Maverick, księżniczka Anna powiedziała również uczestnikom, że nie ma osobistego adresu e-mail. Wydarzenie w Century City poświęcono tematowi możliwości zmian w połączonym świecie.

Współpraca w sektorze rolnym

Księżniczka Anna, która jest prezesem Królewskiego Towarzystwa Rolniczego Wspólnoty Narodów, nazwała Prowincję Przylądkową Zachodnią przykładem współdziałania rolnictwa, badań, edukacji, technologii, turystyki i produkcji żywności. Zwróciła również uwagę na „nadzwyczajny klimat” RPA i jego wieloletni wpływ na wiedzę rolniczą oraz produkcję.

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Jej zdaniem rolnictwo pozostaje sektorem o krytycznym znaczeniu, ponieważ ludzkość zależy od producentów żywności. Wyraziła nadzieję, że uczestnicy konferencji wymienią się podejściami do problemów wspólnych dla rolników, choć rozwiązania mogą się różnić w zależności od warunków w poszczególnych krajach.

Susza i wyzwania dla rolników

Członek Rady Wykonawczej Prowincji Przylądkowej Zachodniej ds. rolnictwa, rozwoju gospodarczego i turystyki Ivan Meyer oświadczył, że jego resort przygotowuje region na ryzyko suszy związane z El Niño.

Przedsiębiorca Johann Rupert mówił o presji na rolników wynikającej z niekorzystnej pogody, wojen na świecie oraz podatków od nieruchomości w tym sektorze. Poruszył również temat niedoboru wody, podkreślając potrzebę odpowiedzialnego podejścia do tego zasobu.

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