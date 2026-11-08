2026年11月3日，安妮公主在南非开普敦举行的英联邦农业会议上发表讲话。她强调，技术可以帮助农业部门寻找解决方案，但也指出，没有人能够保证天气，即使是人工智能也不能。

据《每日马弗里克》报道，安妮公主还对与会者表示，她没有个人电子邮箱地址。Century City举行的活动聚焦互联世界中变革的机遇这一主题。

农业部门的合作

身为英联邦皇家农业协会主席的安妮公主称，西开普省是农业、研究、教育、技术、旅游和食品生产相互协作的典范。她还提到了南非“非同寻常的气候”及其对农业知识和生产的长期影响。

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她表示，农业仍然是至关重要的行业，因为人类依赖粮食生产者。她希望与会者能就农民面临的共同问题交流应对方法，尽管解决方案可能会因不同国家的条件而有所不同。

干旱与农民面临的挑战

西开普省农业、经济发展和旅游事务执行委员会成员伊万·迈耶表示，其部门正在为该地区应对与厄尔尼诺现象相关的干旱风险作准备。

企业家约翰·鲁珀特谈到，不利天气、世界各地的战争以及对该行业不动产资产征税给农民带来的压力。他还谈及缺水问题，强调有必要以负责任的方式对待这一资源。

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