Фінансовий директор Binance Кайзер Нг залишає компанію — TechCrunch

Фінансовий директор криптовалютної біржі Binance Кайзер Нг залишає компанію після більш ніж п’яти років роботи. Його наступником на посаді стане Джастін Єк, повідомляє TechCrunch.

План передачі посади

За даними Bloomberg, співкерівниця Binance Ї Хе заявила, що відхід Нга дасть йому змогу розпочати новий проєкт після більш ніж п’яти років роботи в Binance. За її словами, план передачі обов’язків упроваджували протягом останніх шести місяців.

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Кібератака на користувачів

Про кадрову зміну оголосили трохи більш ніж за тиждень після того, як хакери викрали у користувачів Binance криптовалюту на 6,3 млрд доларів. Біржа на кілька днів призупинила виведення коштів. Після розблокування рахунків чистий відтік коштів користувачів у перші години становив 3,6 млрд доларів.

Заяви Binance та ФБР

Binance та ФБР поклали відповідальність за кібератаку на північнокорейське угруповання TraderTraitor. Компанія заявила, що самостійно покриє фінансові втрати від викрадених активів і не перекладатиме їх на користувачів.

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