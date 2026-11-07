Финансовый директор криптовалютной биржи Binance Кайзер Нг покидает компанию после более чем пяти лет работы. Его преемником на этой должности станет Джастин Йек, сообщает TechCrunch.

План передачи должности

По данным Bloomberg, соруководительница Binance И Хэ заявила, что уход Нга позволит ему начать новый проект после более чем пяти лет работы в Binance. По ее словам, план передачи обязанностей внедряли в течение последних шести месяцев.

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Кибератака на пользователей

О кадровом изменении объявили чуть более чем через неделю после того, как хакеры похитили у пользователей Binance криптовалюту на 6,3 млрд долларов. Биржа на несколько дней приостановила вывод средств. После разблокировки счетов чистый отток средств пользователей в первые часы составил 3,6 млрд долларов.

Заявления Binance и ФБР

Binance и ФБР возложили ответственность за кибератаку на северокорейскую группировку TraderTraitor. Компания заявила, что самостоятельно покроет финансовые потери от похищенных активов и не будет перекладывать их на пользователей.

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