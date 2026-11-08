В районе Истли в Найроби, Кения, после обрушения здания, произошедшего 23 октября, обнаружили восемь тел. Четырех человек удалось спасти живыми, еще трое считались пропавшими без вести.

Операцию завершили через 15 дней

Власти завершили 15-дневную поисковую операцию после того, как решили свернуть работы на месте. На месте работали спасательные команды, которые возглавляло подразделение реагирования на чрезвычайные ситуации. На опубликованной изданием фотографии с места происшествия зафиксирована работа этих команд возле разрушенного здания. О ходе поисков и количестве погибших сообщает Nation Kenya.

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Вопросы к расследованию

Полиция испытывает давление из-за требования объяснить, где находятся люди, связанные с обрушением. Директорат уголовных расследований Кении (DCI) до сих пор публично не предоставил исчерпывающего изложения хода расследования трагедии. В частности, неясно, всех ли указанных владельцев недвижимости, застройщиков и подрядчиков разыскали и допросили.

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