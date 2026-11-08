В Иране казнили троих мужчин, осужденных по делу о вооруженных беспорядках во время антиправительственных протестов в январе. Как сообщает The Hindu, государственные СМИ заявили, что мужчин признали виновными в проведении операций в интересах Израиля и США, а также в участии в беспорядках.

Обвинения по делу

Казненными названы Хассан Диобанд, Хамид Каземи и Реза Зангане. По данным судебной власти Ирана, их обвиняли в использовании огнестрельного оружия, гранат и коктейлей Молотова, поджогах общественных объектов и повреждении электрической подстанции в Карадже. Ведомство утверждает, что из-за повреждения подстанции в отдельных районах возникли перебои с электроснабжением.

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Приговоры и решение суда

Судебная власть Ирана заявила, что Диобанд был задержан 11 января после расследования, которое установило его как подозреваемого в нападениях на государственное имущество и подстрекательстве к насилию. Позднее, по версии ведомства, были задержаны еще десять человек, которых обвинили в участии в беспорядках под его руководством.

Трем осужденным также назначили конфискацию имущества. Верховный суд Ирана оставил смертные приговоры в силе, а другие обвиняемые по этому делу получили от пяти до десяти лет лишения свободы. По данным Reuters, эти казни стали очередными в серии казней, которые Иран провел в последние месяцы по делам, связанным с январскими протестами, в частности в отношении людей, обвиняемых в связях с Израилем и США.

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