W Iranie stracono trzech mężczyzn skazanych w sprawie zbrojnych zamieszek podczas antyrządowych protestów w styczniu. Jak podaje The Hindu, media państwowe oświadczyły, że mężczyzn uznano za winnych prowadzenia działań na rzecz Izraela i Stanów Zjednoczonych, a także udziału w zamieszkach.

Zarzuty w sprawie

Straconych zidentyfikowano jako Hassana Diobanda, Hamida Kazemiego i Rezę Zanganeha. Według irańskiej władzy sądowniczej oskarżano ich o użycie broni palnej, granatów i koktajli Mołotowa, podpalenia obiektów publicznych oraz uszkodzenie podstacji elektrycznej w Karadżu. Urząd twierdzi, że uszkodzenie podstacji spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej w niektórych rejonach.

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Wyroki i decyzja sądu

Irańska władza sądownicza oświadczyła, że Dioband został zatrzymany 11 stycznia po śledztwie, które wskazało go jako podejrzanego o ataki na mienie państwowe i podżeganie do przemocy. Później, według urzędu, zatrzymano kolejnych dziesięć osób, oskarżonych o udział w zamieszkach pod jego kierownictwem.

Trzem skazanym orzeczono także konfiskatę mienia. Sąd Najwyższy Iranu utrzymał wyroki śmierci w mocy, a pozostali oskarżeni w tej sprawie otrzymali od pięciu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Według Reutersa egzekucje te były kolejnymi z serii egzekucji przeprowadzonych przez Iran w ostatnich miesiącach w sprawach związanych ze styczniowymi protestami, w tym wobec osób oskarżanych o powiązania z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

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