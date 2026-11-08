В Пешаваре, Пакистан, советница губернатора по вопросам информации и связей с общественностью Самар Харун Билур заявила, что нормальная торговля между Пакистаном и Афганистаном не может возобновиться, пока, по ее словам, с афганской территории совершаются террористические нападения на Пакистан и ставится под сомнение суверенитет страны. Об этом сообщает Dawn.

Условие для открытия торговых маршрутов

По словам Билур, возобновление работы торговых маршрутов зависит от решения законных вопросов безопасности Пакистана и практического сотрудничества с афганскими властями. Она призвала Кабул обеспечить, чтобы афганская территория не использовалась боевыми группировками для атак против Пакистана.

Чиновница заявила, что террористическая угроза сохраняется, однако ситуация с правопорядком в провинции улучшилась. Она связала это с увеличением полицейского патрулирования и лучшей координацией полиции с силами безопасности.

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Меры безопасности в провинции

Билур сообщила, что советы представителей районов и развития создают площадку для консультаций с местными жителями и содействуют проведению операций на основе разведданных. Она также сказала, что от 5 до 6 тыс. человек из почти 10 тыс., задействованных в частной охране, вернули в полицейские подразделения для повторного распределения.

Остальные случаи, по ее словам, рассматриваются отдельно с учетом реальных угроз безопасности, с которыми сталкиваются политические и религиозные лидеры. Билур подчеркнула, что доступ молодежи к образованию, работе и возможностям для развития необходим для предотвращения ее вовлечения в боевую деятельность.

Заявления о государственных программах

Советница также назвала программу Sehat Card важной для малообеспеченных семей и семей с доходом ниже среднего. В то же время она выразила обеспокоенность из-за обвинений в коррупции, влияния заинтересованных групп и преференциального отношения при закупках, подчеркнув необходимость прозрачности, подотчетности и соблюдения принципа заслуг.

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