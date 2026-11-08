W Peszawarze w Pakistanie doradczyni gubernatora ds. informacji i kontaktów publicznych Samar Haroon Bilour oświadczyła, że normalny handel między Pakistanem a Afganistanem nie może zostać wznowiony, dopóki, jak powiedziała, z terytorium Afganistanu przeprowadzane są ataki terrorystyczne na Pakistan, a suwerenność kraju jest kwestionowana. Poinformował o tym Dawn.

Warunek otwarcia szlaków handlowych

Według Bilour wznowienie funkcjonowania szlaków handlowych zależy od rozwiązania uzasadnionych kwestii bezpieczeństwa Pakistanu oraz praktycznej współpracy z władzami afgańskimi. Wezwała Kabul do zapewnienia, by terytorium Afganistanu nie było wykorzystywane przez ugrupowania bojowe do ataków przeciwko Pakistanowi.

Urzędniczka oświadczyła, że zagrożenie terrorystyczne utrzymuje się, jednak sytuacja w zakresie porządku publicznego w prowincji się poprawiła. Powiązała to ze zwiększeniem patroli policyjnych i lepszą koordynacją policji z siłami bezpieczeństwa.

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Środki bezpieczeństwa w prowincji

Bilour poinformowała, że rady przedstawicieli dzielnic i rozwoju tworzą platformę konsultacji z mieszkańcami oraz wspierają prowadzenie operacji opartych na danych wywiadowczych. Powiedziała także, że od 5 do 6 tys. osób spośród niemal 10 tys. zaangażowanych w prywatną ochronę skierowano z powrotem do jednostek policji w celu ponownego przydziału.

Pozostałe przypadki, jak powiedziała, są rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem rzeczywistych zagrożeń bezpieczeństwa, z którymi mierzą się przywódcy polityczni i religijni. Bilour podkreśliła, że dostęp młodych ludzi do edukacji, pracy i możliwości rozwoju jest niezbędny, aby zapobiec ich angażowaniu się w działalność bojową.

Oświadczenia dotyczące programów państwowych

Doradczyni nazwała również program Sehat Card ważnym dla rodzin o niskich dochodach i rodzin o dochodach niższych niż średnie. Jednocześnie wyraziła zaniepokojenie zarzutami korupcji, wpływem grup interesu i preferencyjnym traktowaniem przy zamówieniach, podkreślając potrzebę przejrzystości, rozliczalności oraz przestrzegania zasady merytoryczności.

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