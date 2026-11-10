Бабиш посетит Израиль 16–18 ноября — Radio Prague International
Премьер-министр Андрей Бабиш посетит Израиль 16–18 ноября, поэтому пропустит памятные мероприятия 17 ноября в Праге. Об этом Radio Prague International сообщило со ссылкой на заявление Бабиша, опубликованное во вторник.
Встреча с Нетаньяху
По словам Бабиша, во время поездки он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудят сотрудничество в сферах обороны, здравоохранения и защиты детей.
Бабиш выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в пражских памятных мероприятиях. В то же время он заявил, что, по его мнению, визит может помочь ослабить напряженность.
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Состав делегации
Бабиша будут сопровождать министры обороны, иностранных дел, здравоохранения и спорта, а также начальник Генерального штаба чешской армии.
Политики оппозиции раскритиковали решение премьера. Это происходит на фоне спора вокруг правительственных планов изменить финансирование Чешского телевидения и Чешского радио.