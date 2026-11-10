Babiš odwiedzi Izrael 16–18 listopada — Radio Prague International

Premier Andrej Babiš odwiedzi Izrael 16–18 listopada, dlatego opuści uroczystości upamiętniające 17 listopada w Pradze. Poinformowało o tym Radio Prague International, powołując się na oświadczenie Babiša opublikowane we wtorek.

Spotkanie z Netanjahu

Według Babiša podczas podróży spotka się on z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Omówią współpracę w dziedzinach obronności, ochrony zdrowia i ochrony dzieci.

Babiš wyraził żal, że nie będzie mógł wziąć udziału w praskich uroczystościach upamiętniających. Jednocześnie stwierdził, że w jego opinii wizyta może pomóc złagodzić napięcia.

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Skład delegacji

Babišowi będą towarzyszyć ministrowie obrony, spraw zagranicznych, ochrony zdrowia i sportu, a także szef Sztabu Generalnego czeskiej armii.

Politycy opozycji skrytykowali decyzję premiera. Dzieje się to w tle sporu dotyczącego rządowych planów zmiany finansowania Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia.

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