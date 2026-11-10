В Польше снизилась кредитоспособность покупателей жилья — RMF24

В октябре в Польше снизилась кредитоспособность домохозяйств со средними доходами, а количество квартир, доступных в рамках их бюджета, сократилось. Больше всего это почувствовали одинокие покупатели и бездетные пары в крупных городах, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Rankomat.pl, приведенные порталом RynekPierwotny.pl.

Доступные суммы кредитов уменьшились

Одинокий человек с доходом около 6 тыс. злотых нетто мог в октябре получить жилищный кредит в среднем на 422,6 тыс. злотых. Это более чем на 2% меньше, чем месяцем ранее.

Для бездетной пары с чистым доходом 8 тыс. злотых средняя доступная сумма кредита составляла 524,5 тыс. злотых — примерно на 3% меньше в месячном измерении. Семьи с одним ребенком и доходом 10 тыс. злотых нетто могли рассчитывать в среднем на 603,1 тыс. злотых, что более чем на 1,5% ниже сентябрьского показателя.

Меньший выбор в крупнейших городах

Сокращение кредитоспособности сказалось на доступности предложений в семи крупнейших польских агломерациях. В Варшаве и Вроцлаве количество квартир, соответствующих бюджету одинокого покупателя, за месяц уменьшилось на 26%. В Кракове показатель снизился на 22%, в Познани — на 21%.

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Для бездетных пар количество доступных квартир во Вроцлаве сократилось на 22%, в Варшаве — на 19%, а в Кракове и Познани — на 14%. Семьи с ребенком ощутили меньшее сужение выбора. Исключением стал регион Катовице и Верхнесилезско-Заглембевская метрополия, где предложение для этой группы выросло на 1%.

Разница между предложениями банков

По данным Rankomat.pl, разница в сумме доступного кредита в зависимости от банка достигала 130 тыс. злотых для одиноких заемщиков, 120 тыс. злотых для домохозяйств из двух человек и более 170 тыс. злотых для семей с ребенком.

Кредитный советник и эксперт GetHome Finance Анджей Флудерский считает, что быстрого и существенного снижения стоимости кредитов ожидать не следует. Среди факторов он назвал инфляцию, геополитическую напряженность и неопределенность на мировых рынках. Эксперт RynekPierwotny.pl Марек Вельго отметил, что в отдельных городах количество квартир от застройщиков росло или оставалось стабильным, однако их ценовая структура могла ограничивать реальную доступность жилья.

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