RMF24：波兰购房者的贷款能力下降

10月，波兰中等收入家庭的贷款能力下降，其预算范围内可购买的公寓数量也减少。大型城市中的单身购房者和无子女夫妇受到的影响最大，RMF24报道称，相关数据来自Rankomat.pl，并由RynekPierwotny.pl发布。

可获得的贷款金额减少

净收入约为6000兹罗提的单身人士10月平均可获得42.26万兹罗提的住房贷款。这比一个月前减少超过2%。

对于净收入为8000兹罗提的无子女夫妇，平均可获得的贷款金额为52.45万兹罗提，环比减少约3%。有一个孩子、净收入为1万兹罗提的家庭平均可获得60.31万兹罗提，比9月的指标低超过1.5%。

最大城市中的选择减少

贷款能力下降影响了波兰七个最大城市群中房源的可获得性。在华沙和弗罗茨瓦夫，符合单身购房者预算的公寓数量一个月内减少了26%。在克拉科夫，该指标下降22%；在波兹南，下降21%。

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对于无子女夫妇，弗罗茨瓦夫可负担公寓的数量减少22%，华沙减少19%，克拉科夫和波兹南均减少14%。有孩子的家庭感受到的选择缩减较小。例外是卡托维兹地区和上西里西亚—栋布罗瓦盆地都会区，该群体的房源增加了1%。

银行报价之间的差异

根据Rankomat.pl的数据，因银行不同而产生的可获得贷款金额差异，单身借款人最高可达13万兹罗提，两人家庭可达12万兹罗提，有孩子的家庭则超过17万兹罗提。

信贷顾问、GetHome Finance专家安杰伊·弗卢德尔斯基认为，不应期待贷款成本迅速且大幅下降。他列举的因素包括通胀、地缘政治紧张局势以及全球市场的不确定性。RynekPierwotny.pl专家马雷克·维尔戈指出，在一些城市，开发商公寓的数量有所增加或保持稳定，但其价格结构可能限制住房的实际可负担性。

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