W dzielnicy Eastleigh w Nairobi w Kenii znaleziono osiem ciał po zawaleniu się budynku, do którego doszło 23 października. Cztery osoby udało się uratować żywe, a trzy kolejne uznawano za zaginione.

Operację zakończono po 15 dniach

Władze zakończyły 15-dniową operację poszukiwawczą po podjęciu decyzji o zakończeniu prac na miejscu. Na miejscu pracowały ekipy ratunkowe kierowane przez jednostkę reagowania kryzysowego. Na opublikowanym przez redakcję zdjęciu z miejsca zdarzenia widać pracę tych ekip w pobliżu zniszczonego budynku. O przebiegu poszukiwań i liczbie ofiar śmiertelnych informuje Nation Kenya.

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Pytania do śledztwa

Policja znajduje się pod presją w związku z żądaniami wyjaśnienia, gdzie znajdują się osoby powiązane z zawaleniem. Kenijska Dyrekcja Dochodzeń Kryminalnych (DCI) nadal publicznie nie przedstawiła wyczerpującego opisu przebiegu śledztwa w sprawie tragedii. W szczególności nie jest jasne, czy odnaleziono i przesłuchano wszystkich wskazanych właścicieli nieruchomości, deweloperów i wykonawców.

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