В Саудовской Аравии системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении Восточной провинции страны. Об этом утром 8 ноября заявил представитель Коалиции по восстановлению легитимности в Йемене генерал-майор Турки аль-Малики, сообщает Asharq Al-Awsat.

Отбой тревоги в городах провинции

Гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила, что угроза миновала для Даммама, Дахрана, Букайка и Эль-Хуфуфа. До этого через Национальную платформу раннего предупреждения для этих городов было объявлено экстренное оповещение.

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Аль-Малики назвал ракету баллистической и сообщил, что она была уничтожена средствами ПВО. Источник не приводит сведений о возможных последствиях запуска или повреждениях на территории королевства.

Предыдущий запуск в направлении Эр-Рияда

Накануне, 7 ноября, представитель коалиции также заявлял о перехвате и уничтожении крылатой ракеты, которую хуситы запустили в направлении региона Эр-Рияда. По его словам, силы ПВО уничтожили эту ракету.

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