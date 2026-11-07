Dyrektor finansowy giełdy kryptowalut Binance Kaiser Ng odchodzi z firmy po ponad pięciu latach pracy. Jego następcą na tym stanowisku będzie Justin Yek, informuje TechCrunch.

Plan przekazania stanowiska

Według Bloomberga współkierująca Binance Yi He oświadczyła, że odejście Nga pozwoli mu rozpocząć nowy projekt po ponad pięciu latach pracy w Binance. Jak zaznaczyła, plan przekazania obowiązków wdrażano przez ostatnie sześć miesięcy.

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Cyberatak na użytkowników

O zmianie kadrowej ogłoszono nieco ponad tydzień po tym, jak hakerzy ukradli użytkownikom Binance kryptowaluty o wartości 6,3 mld dolarów. Giełda na kilka dni zawiesiła wypłaty środków. Po odblokowaniu kont odpływ netto środków użytkowników w pierwszych godzinach wyniósł 3,6 mld dolarów.

Oświadczenia Binance i FBI

Binance i FBI przypisały odpowiedzialność za cyberatak północnokoreańskiej grupie TraderTraitor. Firma oświadczyła, że samodzielnie pokryje straty finansowe wynikające ze skradzionych aktywów i nie przeniesie ich na użytkowników.

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