研究称维生素C与死亡风险降低65%相关——ScienceAlert

一项涉及109人的II期研究显示，每日口服1000毫克维生素C与相比安慰剂组低65%的死亡风险相关。ScienceAlert报道称，这一结果来自为期三年随访中的探索性分析。该研究结果发表在《Cancer》期刊上。

研究参与者

该研究由哥本哈根大学和范安德尔研究所的科学家团队开展。所有参与者均患有意义未明的克隆性血细胞减少症（CCUS）或较低风险的髓系恶性肿瘤，包括骨髓增生异常综合征。这些状况可能进展为急性髓系白血病。

目前尚无能够防止CCUS进展为急性髓系白血病的治疗方法。消息来源称，患有白血病前期疾病的患者通常会接受血细胞指标监测。骨髓增生异常综合征可以通过干细胞移植治疗，但这种方法并不适合所有人。

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结果显示什么

维生素C组有5名参与者进展为更具侵袭性的血液疾病，而安慰剂组为9名。不过，由于总体样本量较小，这一差异不具有统计学显著性。

研究人员还记录到，维生素C组多项炎症标志物的升高幅度较小。在研究开始时缺乏该物质的参与者中，其水平恢复至正常。

科学家推测，维生素C可能支持TET2酶的功能。该酶参与调节基因活性，并可能防止癌细胞形成。不过，这一机制并未在本次试验中得到直接检验。要确定维生素C是否能够降低患癌风险或延长寿命，还需要规模更大的III期研究。

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