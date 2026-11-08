在印度，数量虽少但不断增加的公司正为老年人提供年轻陪伴者服务，他们陪同老人处理日常事务、在医院就诊时陪在身边、前往寺庙、打牌或只是聊天。据半岛电视台报道。

在新德里郊区的古尔冈市，26岁的罗尼·拉朱为布迪拉贾夫妇担任陪伴者。这对老年夫妇的两个女儿都住在美国。拥有社会工作硕士学位的拉朱已照料这对夫妇数月，并在丈夫住院期间协助监督医生和药物情况。

面向富裕家庭的服务

一些公司将其员工称为“租来的孩子”或“租来的孙辈”。客户可以预约陪同前往寺庙、打牌、去公园，或在就诊时有人在场。陪伴者开始工作前须接受警方背景审查，也可能先与经验更丰富的员工一同探访客户。

古尔冈一家公司的负责人高拉夫·米塔尔表示，若每月预订10小时，他的服务每小时收费450卢比；预订25小时则每小时收费400卢比。未使用的时长可结转至下个月。据印度政府估计，老年人照护产业规模约为70亿美元。

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人口老龄化与孤独

根据联合国人口基金和国际人口科学研究所2023年的一份报告，2022年，60岁以上人群占印度人口的10.5%。到2050年，这一比例可能升至21%，需要专业照护的老年人数量将达到约3.47亿。

印度于2022年在超过7.2万人中开展的一项全国老龄化调查显示，20.5%的中老年人存在中度孤独感，13.3%存在严重孤独感。在独居的60岁以上人群中，37%的受访者表示感到孤独。

此类服务的创始人指出，老年客户的亲属常常担心医疗紧急情况和日常事务，而老年人本身往往需要有人交谈。与此同时，公司代表强调，陪伴者应提供支持，但不能取代医生或心理健康专业人士。

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