W Indiach niewielka, ale coraz większa liczba firm oferuje osobom starszym usługi młodych towarzyszy, którzy pomagają im w codziennych sprawach, są przy nich podczas wizyt w szpitalu, chodzą do świątyni, grają w karty lub po prostu rozmawiają. Poinformowała o tym Al Jazeera.

W mieście Gurugram na obrzeżach Nowego Delhi 26-letni Rony Raju pracuje jako towarzysz dla małżeństwa Budhirajów. Obie córki starszej pary mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Raju, który ma tytuł magistra pracy socjalnej, opiekuje się małżeństwem już od kilku miesięcy, a podczas hospitalizacji mężczyzny pomagał nadzorować lekarzy i leki.

Usługi dla zamożnych rodzin

Niektóre firmy nazywają swoich pracowników „dziećmi do wynajęcia” lub „wnukami do wynajęcia”. Klienci mogą zamówić towarzystwo w drodze do świątyni, grę w karty, wizytę w parku lub obecność podczas wizyty u lekarza. Przed rozpoczęciem pracy towarzysze przechodzą policyjną weryfikację, a początkowo mogą odwiedzać klientów wraz z bardziej doświadczonymi pracownikami.

Szef jednej z firm w Gurugramie, Gaurav Mittal, powiedział, że jego usługa kosztuje 450 rupii za godzinę przy zamówieniu 10 godzin miesięcznie albo 400 rupii za godzinę za 25 godzin. Niewykorzystane godziny są przenoszone na kolejny miesiąc. Według szacunków rządu Indii wartość branży opieki nad osobami starszymi wynosi około 7 mld dolarów.

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Starzenie się społeczeństwa i samotność

Według raportu Funduszu Ludnościowego ONZ i Międzynarodowego Instytutu Nauk o Ludności z 2023 roku osoby powyżej 60. roku życia stanowiły w 2022 roku 10,5% ludności Indii. Do 2050 roku ich udział może wzrosnąć do 21%, a liczba osób starszych potrzebujących specjalistycznej opieki osiągnie około 347 mln.

Ogólnokrajowe badanie starzenia się w Indiach, przeprowadzone w 2022 roku wśród ponad 72 tys. osób, wykazało umiarkowaną samotność u 20,5% osób w średnim i starszym wieku, a nasilone poczucie samotności u 13,3%. Wśród osób powyżej 60. roku życia, które mieszkają samotnie, 37% respondentów zgłosiło samotność.

Założyciele takich usług zauważają, że krewni starszych klientów często martwią się nagłymi przypadkami medycznymi i domowymi sprawami do załatwienia, podczas gdy same osoby starsze często potrzebują rozmówcy. Jednocześnie przedstawiciele firm podkreślają, że towarzysze powinni zapewniać wsparcie, ale nie zastępować lekarzy ani specjalistów zdrowia psychicznego.

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