Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył w Londynie, że rząd przedstawi swój 10-letni plan dla kraju w Izbie Gmin, zanim parlament uda się na przerwę bożonarodzeniową 17 grudnia. Informuje o tym Politico.

Plan zostanie przedstawiony w grudniu

Przemawiając przed posłami Izby Gmin, Burnham powiedział, że ministrowie zaprezentują plan przed przerwą bożonarodzeniową. Oświadczył, że chce zapewnić krajowi stabilność i przywództwo, których, jego zdaniem, konserwatyści nie byli w stanie zapewnić.

Premier dodał, że dokument ma wytyczyć nową drogę dla Wielkiej Brytanii i odejść od polityki partii opozycyjnej. Wcześniej powiedział tygodnikowi The Economist, że nie ustalono ostatecznego terminu publikacji planu, a jego ogłoszenie mogło zostać przesunięte na nowy rok.

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Opieka społeczna w dokumencie

Według The Sunday Times plan zostanie podzielony na trzy części: „dorastanie”, „samodzielne życie” i „starzenie się”. Będą one dotyczyć roli rządu na różnych etapach życia ludzi.

Burnham poinformował również, że dokument będzie zawierał propozycję utworzenia krajowej służby opieki. Jak powiedział, rozmowy międzypartyjne dotyczące opieki społecznej nad dorosłymi powinny odbyć się do końca roku.

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