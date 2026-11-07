W badaniu II fazy z udziałem 109 osób codzienne doustne przyjmowanie 1000 miligramów witaminy C powiązano z niższym o 65% ryzykiem śmierci w porównaniu z grupą placebo. Wynik ten uzyskano w ramach analizy eksploracyjnej podczas trzech lat obserwacji, podaje ScienceAlert. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Cancer.

Uczestnicy badania

Badanie przeprowadziła grupa naukowców z Uniwersytetu Kopenhaskiego i Instytutu Van Andela. Wszyscy uczestnicy mieli klonalną cytopenię o nieokreślonym znaczeniu (CCUS) lub nowotwór mieloidalny niższego ryzyka, w tym zespół mielodysplastyczny. Stany te mogą postępować do ostrej białaczki szpikowej.

Obecnie nie ma leczenia CCUS, które mogłoby zapobiec jej przejściu w ostrą białaczkę szpikową. Według źródła pacjentom z zaburzeniami przedbiałaczkowymi zazwyczaj monitoruje się parametry komórek krwi. Zespół mielodysplastyczny można leczyć przeszczepem komórek macierzystych, jednak metoda ta nie jest odpowiednia dla wszystkich.

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Co wykazały wyniki

W grupie przyjmującej witaminę C do bardziej agresywnych postaci chorób krwi doszło u pięciu uczestników, podczas gdy w grupie placebo — u dziewięciu. Jednak ze względu na małą całkowitą wielkość próby różnica ta nie była istotna statystycznie.

Naukowcy odnotowali również mniejszy wzrost kilku markerów stanu zapalnego w grupie witaminy C. U uczestników, którzy na początku mieli niedobór tej substancji, jej poziom wracał do normy.

Naukowcy przypuszczają, że witamina C może wspierać działanie enzymu TET2, który uczestniczy w regulacji aktywności genów i może chronić przed powstawaniem komórek nowotworowych. Jednak w ramach tego badania mechanizmu tego bezpośrednio nie sprawdzano. Aby ustalić, czy witamina C może zmniejszać ryzyko rozwoju raka lub wydłużać życie, potrzebne jest większe badanie III fazy.

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