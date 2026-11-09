Prokuratura w Rzymie we Włoszech wszczęła śledztwo po opublikowaniu w darknecie danych osobowych wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Antonia Tajaniego, a także szefa Policji Pocztowej Ivano Gabriellego. Poinformowała o tym ANSA, powołując się na źródła.

Odrębne postępowanie dotyczące prokuratora

Odrębne śledztwo wszczęto w związku z rozpowszechnieniem danych naczelnego prokuratora Rzymu Francesco Lo Voi. Sprawa ma zostać przekazana do Perugii, aby prokuratura w Rzymie nie prowadziła postępowania dotyczącego jej szefa.

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Śledztwo przekazano specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa

Śledztwo przekazano specjalistom z Narodowego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości i Ochrony Infrastruktury Krytycznej CNAIPIC. Według ANSA ujawnione informacje znajdują się w darknecie od co najmniej dwóch tygodni. Według agencji atak prawdopodobnie przeprowadziła prorosyjska grupa hakerska Noname057(16).

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