У Римі розслідують публікацію даних віцепрем’єра Таяні — ANSA English

Прокуратура Рима, Італія, відкрила розслідування після публікації в даркнеті персональних даних віцепрем’єра та міністра закордонних справ Антоніо Таяні, а також керівника Поштової поліції Івано Габріеллі. Про це повідомило ANSA з посиланням на джерела.

Окреме провадження щодо прокурора

Окреме розслідування відкрили через поширення даних головного прокурора Рима Франческо Ло Вої. Цю справу мають передати до Перуджі, щоб римська прокуратура не розглядала провадження, що стосується її очільника.

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Розслідування передали кіберфахівцям

Розслідування передали спеціалістам Національного центру боротьби з кіберзлочинністю та захисту критичної інфраструктури CNAIPIC. За даними ANSA, оприлюднені відомості перебувають у даркнеті щонайменше два тижні. За інформацією агентства, атаку, ймовірно, здійснило проросійське хакерське угруповання Noname057(16).

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